شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تكرم أوائل الجمهورية في التربية المسرحية من أبناء المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الطلاب الحالصين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التربية المسرحية، بحضور حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية وايات محمد موجه عام التربية المسرحية.

وقام «رضوان» بمنح المكرمين شهادات تقدير لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وقدم وكيل المديرية التهنئة للطلاب الفائزين والمعلمين المشرفين على مجهوداتهم المشرفة لتعليم شمال سيناء.