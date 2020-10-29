شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة و الآثار يتابع تطوير دير سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الأنبا ديمتري دميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، والوفد المرافق له، وذلك لتعزيز سبل التعاون ومناقشة اوجه التعاون المشترك بين الوزارة وإدارة الدير، للانتهاء من أعمال مشروع تطوير الدير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به.

حضر اللقاء الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، وخلال اللقاء استعرض الطرفان كافة المشروعات القائمة، والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير منطقة وادي الدير.

واكد اسامة طلعت ان الوزارة تولي اهتماما خاصة بمشروع تطوير الدير لما له من قدسية وطابع اثري ديني وبيئي خاص، وواحد من الأثار المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى ان الطرفين اكدا اهمية استكمال كافة اعمال التطوير والتى بدأتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمنطقة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير الدير، والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما على الخريطة السياحية.

وجدير بالذكر أن مشروع تطوير دير سانت كاترين، يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة والآثار، لتنمية وتطوير منطقة جبل موسى، وجبل الصفصافة، والوادي المقدس، بجنوب سيناء، وتتضمن ترميم كنائس الدير، وتطوير مداخل المنطقة، وتحديد مسارات للزيارة، وتوفير خدمات للزائرين.

وقد انتهت الوزارة من أعمال المرحلة الأولى من المشروع من تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة جميع الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x- ray) متصلة بغرفة تحكم، وغرفة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.

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