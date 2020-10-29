شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فاروق المقرحى: تعاطى السائقين للمخدرات أصبحت ظاهرة مرعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن تعاطى السائقين للحبوب المخدرة أصبحت ظاهرة مرعبة ولابد من مواجهتها بتشديد الرقابة وبعض الإجراءات القانونية التي تضاعف العقوبة للسائقين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات.

وأضاف "المقرحى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه لابد أن توجه للسائق الذى يثبت تعاطيه مخدرات تهمة أخرى خلاف التعاطى، وهى تعريض المواطنين للخطر، مطالباً بضرورة تخصيص مشرف من المدرسة على سائقى الأتوبيسات من أجل مراقبتهم، وتطاله ذات العقوبة التي تطال السائق حال حدوث حادثة بسبب تعاطى المخدرات.