شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الجيزة والقاهرة شهدا طفرة فى أعداد المتقدمين للتصالح خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة مستمرة في استقبال طلبات التصالح حتى شهر نوفمبر المقبل، وذلك تلبية لرغبة المواطنين الراغبين في التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت منذ شهر أبريل العام الماضي بالتوجه للتصالح وكانت الأعداد قليلة، وبعد أن تم تكرار الطلب وصل عدد المتصالحين 2 مليون و100 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، منذ أبريل 2019.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" الذى يذاع على قناة MBC مصر: "هناك جدية ورغبة حقيقية من قبل المواطنين للتصالح، وهناك تيسير وتسهيل كبير للمواطنين الراغبين في التصالح من أجل إتمام عملية التصالح، وهيتم تسهيل كل الإجراءات القانونية لكل واحد دفع رسوم جدية التصالح، والمهم في الأمر أن هناك محافظات عملت قفزات كبيرة زي الجيزة والقاهرة والشرقية".

وقال: "البحيرة تصدرت ويليها القليوبية بأكثر من 190 ألف طلب تصالح، ثم الشرقية، وبعدها الدقهلية ومستمرة بقوة ومحافظة على الأعداد، والجيزة عملت قفزة نوعية في استقبال طلبات مخالفات البناء، وده خلال شهر أكتوبر بس وعلى مستوى كل الوحدات المحلية الموجودة فيها، ومحافظة القاهرة الطلبات فيها تخطت الـ 111 ألف طلب، وأقل محافظة كانت الوادي الجديد".