شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسن حرك: أى سائق أتوبيس مدرسى يثبت تعاطيه المخدرات يفصل ويحال للمحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان، إنه منذ 4 سنوات، والصندوق يجرى تحاليل على كافة سائقى الأوتوبيسات المدرسية، مشيراً إلى أنه تم الكشف على 6 آلاف سائق مدرسى خلال الفصل الدراسى الأول من العام الماضى، وتبين بهم متعاطين للمواد المخدرة، وتابع:" نسبة التعاطى بين الـ6 آلاف سائق بلغت 2,8%.. أى قرابة 160 سائقا".

وأضاف "حرك"، خلال اتصال عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن السائق الذى يثبت تعاطيه المخدرات يتم إنهاء خدمته بالكامل ويتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وتتم محاكمته.

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ولفت عضو مجلس إدارة صندوق علاج مكافحة الإدمان، إلى أن هناك خط ساخن للصندوق نتلقى من خلاله شكاوى أولياء الأمور، وحال إبلاغ أي منهم بأن يشك في سائق الحافلة ننتقل فوراً ويتم التحليل له ولكافة السائقين العاملين بالمدرسة، وتابع:"اليوم قمنا بتوقيع كشف استدلالى على 120 سائق حافلة مدرسية في محافظتين ثبت وجود 3 منهم يتعاطون المخدرات".