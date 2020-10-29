شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهرى: الاحتفال بالمولد النبوى يكون بالاقتداء بأخلاق النبى الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، العالم العربى والإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مضيفا أن الاحتفال بالمولد النبوى يكون بالاقتداء بأخلاق النبى الكريم.

وأضاف، خلال مكالمته الهاتفية فى برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الهجمة الشرسة لا تضر أحد من المسلمين أيضا، مؤكدا أن النبى الكريم فوق أى هجمات، متابعا أن المصريين يثمنون كلمة الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى، أيضا الإشارة إلى أن الإسلام هو دين السماحة واليسر وقبول الآخر حتى وإن كان من الديانات الأخرى.

وأشار، إلى أن الدين الإسلامى يرحب بكل جديد، وهو دين التعايش والسلم. وأكد أنه يكفى أن النبى الكريم قال فى لحظة جامعة مانعة "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".