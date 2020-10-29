شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: التعليم فى مصر أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تقدم أكبر قدر من الخدمات التعليمية فى تاريخ وزارة التربية والتعليم، وهذا هو الوقت الأمثل للتعلم الحقيقى، حيث تقدم الوزارة قنوات للتعليم للسنوات من الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية وغيرها حتى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر: "أضفنا منصة التعلم للمرحلة الثانوية، ولسة هنضيف الدروس الإلكترونية والكتب التفاعلية، وكل الحاجات دي لم يكن موجود منها أي شيء قبل 15 مارس الماضي، والتعليم في مصر أصبح من أجل الفهم وليس الحفظ كما كان في السابق، ونحن نقدم أكبر قدر من الخدمات التعليمية في تاريخ الوزارة هذا العام".

وقال: "كنا بنذاكر من مصادر تنحصر في الطباشيرة والكتاب، دول موجودين بس زودنا عليها مصادر تانية مهمة، وفرنا كل الخيارات للطالب وهو يختار الأمثل، الأمر مش إجبارى، بدل ما يكون عندك مصدر، هيبقى عندك عشرات المصادر، وبنحاول نقول للناس أن المرجع فى التعليم مبقاش كتاب الوزارة بس".