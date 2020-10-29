شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية على طريقة محمد العزبى.. مصرى يدعم ترامب بأغنية "اخترناه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المواطن المصرى وسام مجدى، أغنية لدعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، واختار ألحان وكلمات الأغنية على غرار أغنية "اخترناه"، وذلك على غرار الأوبريت المصرى الشهير "اخترناه" والذى تم إنتاجه عام 1999.

وفيما يلى كلمات الأغنية :

اخترناه وانتخبناه

بالحب سيفوز دائما

اخترناه وانتخبناه

عندما يتكلم قلوبنا تسمع

اخترناه وانتخبناه

إنها مهمته التي اختارها لحياة ملكية مرفهة

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اخترناه وانتخبناه بدون تردد أو رجوع

اخترناه وانتخبناه

يوفر لنا نشر الرأى بحرية

اخترناه وانتخبناه

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إلى ذلك، قال جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية للصحفيين إنه يعتزم الإدلاء بصوته فى الانتخابات فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأكد المرشح الرئاسى المحتمل للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى له فى جورجيا، إن الإدارة الأمريكية تجاهلت خطة وضعتها لمواجهة جائحة كورونا، لأنها تقلل من تأثير الفيروس على الفرد، مشيرا إلى أنه يفعل ما يقوله وأنه يرغب فى القضاء على كل المشكلات دون اللجوء للحيل السياسية.

وأضاف بايدن: "لماذا أبحث عن القيادة وما هو هدفي، وكانت إجابتى على السؤال هو توحيد الأمة وتضميد جراح تلك الأمة، يجب أن نحرر أنفسنا من الانقسام، وأن نصبح أمة واحدة قوية يمكنها أن تتعافى، وهذا هو هدفى من الترشح فى الانتخابات وهذا ما يجب علينا فعله".

وقال المرشح الرئاسى المحتمل للولايات المتحدة المريكية، خلال مؤتمر صحفى له فى جورجيا، إن الفترة الماضية شهدت فقدان ملايين الأمريكيين وظائفهم بسبب جائحة كورونا والعديد من التحديات، مشيرا إلى أنه الدروس المستفادة التى تعلمناها من خلال هذا الأمة، أنه لابد أن يكون هناك أمل فى الوصول لعلاج لتلك الجائحة.