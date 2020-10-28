شكرا لقرائتكم خبر عن ثيودوروس الثاني يترأس صلاة الذكصولوجيا في ذكرى صيحة «لا» ضد النازيين والفاشيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك القنصل العام لليونان بالإسكندرية، أثينوسيوس كوتسيونس، في احتفال كنيسة بشارة العذراء مريم في الاسكندرية، الأربعاء، بالذكرى العظيمة لصيحة «لا» التي أطلقت في اليونان ضد النازيين (الألمان) والفاشيين (الإيطاليون) (1940-1944).

وترأس صلاة الذكصولوجيا، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، وأسقف دميانوس جرمانوس رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية،وكهنة الإسكندرية.

وألقى القنصل العام لليونان بالإسكندرية كلمة خلال الاحتفال قال فيها: «نحتفل بيوم 28 أكتوبر 1940، لأن فيه كل اليونانيين أصبحوا قبضة واحدة، نحن نُتحِد قوتنا، ونكثف النضال للدفاع عن حقوقنا الوطنية ببوصلة النضال، والتضامن الوطني الذي يميزنا. نحن نؤمن بالله وبالمثل العليا للأمة».

وحضر عن الجالية اليونانية بالإسكندرية، رئيسة جماعة الأخوية القبرصية في مصر مارو فورموزي، ورئيس نادي البحرية اليونانية، ورئيس الجمعية اليونانية، ورئيس غرفة التجارة اليونانية بالإسكندرية فيروناس فافيديس.

وعقب الصلاة وضع «كوتسيونس» إكليل تحت اللوحة التي على جدار الكنيسة الخارجي المكتوب عليها أسماء الشهداء اليونانيون في الحرب العالمية الثانية،ثم توجه إلى المقابر اليونانية في منطقة الشاطبي وهناك وضع أيضًا اكليل على المقبرة التي فيها رفات من هؤلاء الشهداء.

و«لا» صيحة أطلقها إكليروس (رجال الدين) الكنيسة الأرثوذكسية ضد الغزاة الفاتحين لليونان (ΕΛΑΣ) (ELAS) من النازيين (الألمان) والفاشيين (الإيطاليون) (1940-1944).

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ومن رموز المقاومة الوطنية المضيئة، كاهن حرب رجال المقاومة المتقدم في الكهنة (Dimitrios K. Kholevas (Δημήτριος Κ. Χολέβας، الذي يُعرف على نطاق أوسع باسم Παπά-χολέβας) Papa-kholeva) عمل في المقاومة الوطنية عبر حدود اليونان (ΕΛΑΣ) (ELAS) تحت اسم مستعار «Papaflessas».

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)

"ثيودوروس الثانى" يرأس صلاة الذكصولوجية فى ذكرى "صيحة لا" ضد النازيين والفاشيين فى كنيسة العذراء بالإسكندرية (صور)