شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تدرب العاملين بها علي تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت فعاليات الدورة التدريبية (icdl) لتدريب العاملين بمديرية الصحة بالسويس على تكنولوجيا المعلومات، لتتم الإجادة فى بيئة العمل الصحي في مختلف المجالات وسرعة وسهولة ويسر تنظيم سير العمل على مستوى المنظومة الصحية بالمحافظة. جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، وبمتابعة الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، ومدير ادارة التدريب والبعثات، بحضور نبوية سعد الدين مديرة مركز المعلومات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صحة السويس» تدرب العاملين بها علي تكنولوجيا المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.