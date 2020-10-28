شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 49 حالة مصابة بـ«كورونا» في المنظومة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون هناك إجراءات احترازية غير مسبوقة بجميع المدارس، للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة قدما تقريرا عن إصابات «كورونا»، وتم التأكيد أن هناك 14 محافظة في مصر بها صفر إصابات.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي» عبر فضائية «دي إم سي»: «كان هناك تخوف قبل إجراء امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، ورغم هذا التخوف تم أداؤها بنجاح كبير»، مؤكدًا أن هناك 6 محافظات بها إصابة واحدة فقط، ومجموع الإصابات 49 إصابة فقط من 25 مليون يتحركون في المنظومة التعليمية وهو رقم لا يذكر.

وأشار شوقي إلى أن التقارير التي عرضتها وزيرة الصحة تؤكد أن منظمة الصحة العالمية طلبت ضرورة فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي لأنها لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن اقل إصابات عند الطلبة في العالم كله وليس مصر فقط.

وتابع: «منظمة الصحة العالمية أصدرت توصياتها بضرورة إعادة فتح المدارس وتلقي التعليم وجهًا لوجه، خاصة أن نسبة الإصابات بالفيروس بين الأطفال تصل إلى 0.05%، كما أن أقل إصابات بكورونا وفقًا لبيانات وزيرة الصحة هي بين الطلبة والمعلمين، ورغم ذلك الوزارة قررت الاعتماد على التعليم الهجين لطمأنة أولياء الأمور».