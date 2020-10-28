شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة معهد جوتة الجديدة تزور مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الأربعاء، زابينه ارلنفاين؛ المدير الجديد لمعهد جوتة بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب الفقي عن سعادته لاستقبال ارلنفاين، حيث تحدث معها عن دور المؤسسات الثقافية في تعزيز حوار الثقافات والحضارات، كما ناقشا إمكانية التعاون بين كل من مكتبة الإسكندرية ومعهد جوته بالإسكندرية من خلال تقديم برامج ثقافية وفنية مشتركة.

وأكدت زابينه ارلنفاين إعجابها الشديد بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كتب ومقتنيات ومعارض، وما تقدمه للجمهور من خدمات تعليمية وتثقيفية.

واعتبرت مكتبة الإسكندرية رمزًا للسلام حول العالم، وذلك للدور الذي تقوم به في التواصل بين الثقافات وإتاحة المعرفة للجميع.

وأهدى الفقي في نهاية الزيارة زابينه ارلنفاين عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب «ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية».



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