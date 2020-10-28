شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: «اللي بينتقدني ناس مريضة.. واللي مش عاجبه مايبصش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الفنانة رانيا يوسف على تبرير تصريحاتها بشأن كيفية محاربة فيروس «كورونا»، وقالت في حوار مع برنامج «MBCTrending»: «كان قصدي إن ربنا خلق البني آدم البدائي في الدنيا عايش في الغابة وعرف يتأقلم، وكنت بهزر وكنت أريد الرسالة بطريقة لطيفة، بس فيه ناس لم تلقط النكتة مع إننا شعب بنحب النكت والهزار».

كانت رانيا يوسف قد قالت إن البشر لابد أن يتكاتفوا للقضاء عليه، وأوضحت: «شايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟ نحاربها ونتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية».

وعن الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب إطلالتها في مهرجان «الجونة»، قالت: «أنا بحب أزياء تليق عليا، وطالما أنا حبيتها يبقى هي أكيد لايقة عليّا، ومين قال أنا بعمل حاجة عشان الناس تحبها، أنا جرأتي بحبها إنتوا مش حابين جرأتي لا تتابعوني».

وتابعت: «من ينتقدني بقلة أدب ناس مريضة والمريض ليس عليه حرج، واللي مش عاجبه مايبصش أو يقلب القناة الحياة أبسط من كده بكثير، وأنا مجنونة وغير تقليدية وغير هادئة كما أظهر في الإعلام».

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