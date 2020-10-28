شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تطعيمات «فاكسيرا» يوضح موانع الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، عن موانع الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والآثار الجانبية لتلقي التطعيم.

وقال محمدي إن موانع تناول لقاح الانفلونزا الموسمية هي: من لديهم حساسية من البيض، والفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى «جنتاميسن» ونيومايسين، والمصابين بمتلازمة غيلان باريه، والمصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة اكثر من ٣٨.٥، ينتظرون حتى انخفاض درجه الحرارة ثم يتناولون اللقاح.

وأوضح محمدي أن الآثار الجانبية لتطعيم الأنفلونزا الموسمية تكون بسيطة، وهى نتاج رد فعل مناعى للجسم عند تلقى اللقاح، ولا تستمر كثيرا وتزول في غضون يومين، وتشمل وجع أو إحمرار أو تورم في مكان الحقن، وقد يعاني بعض الأشخاص من صداع أو حمى أو غثيان أو آلام في العضلات، وانه في حالة وجود مشاكل نزيف يعطى التطعيم تحت الجلد .