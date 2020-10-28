شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تطعيمات «فاكسيرا» يوضح موانع الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، عن موانع الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والآثار الجانبية لتلقي التطعيم.
وقال محمدي إن موانع تناول لقاح الانفلونزا الموسمية هي: من لديهم حساسية من البيض، والفورمالدهيد، أو المضاد الحيوى «جنتاميسن» ونيومايسين، والمصابين بمتلازمة غيلان باريه، والمصابين بحمى ارتفاع درجة الحرارة اكثر من ٣٨.٥، ينتظرون حتى انخفاض درجه الحرارة ثم يتناولون اللقاح.
وأوضح محمدي أن الآثار الجانبية لتطعيم الأنفلونزا الموسمية تكون بسيطة، وهى نتاج رد فعل مناعى للجسم عند تلقى اللقاح، ولا تستمر كثيرا وتزول في غضون يومين، وتشمل وجع أو إحمرار أو تورم في مكان الحقن، وقد يعاني بعض الأشخاص من صداع أو حمى أو غثيان أو آلام في العضلات، وانه في حالة وجود مشاكل نزيف يعطى التطعيم تحت الجلد .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر مدير تطعيمات «فاكسيرا» يوضح موانع الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.