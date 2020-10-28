شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نسعى لربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل والصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الأربعاء، 3 من السفراء المصريين الموفدين إلى كل من فرنسا وأوزباكستان وقبرص، لمناقشة سبل دعم آواصر التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال العمل السياحي والأثري واستغلال القوى الناعمة في التقارب بين الشعوب.

السفراء الثلاثاة هم: علاء يوسف سفير مصر الموفد لدولة فرنسا، وأميرة فهمي سفيرة مصر الموفدة لدولة أوزباكستان، وعمرو حمزة سفير مصر الموفد لدولة قبرص.

واستهل العناني اللقاء بتهنئة السفراء علي توليهم مناصبهم الجديدة كسفراء لمصر في هذه الدول، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مناصبهم الجديدة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها محاربة الاتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة الي تبادل الخبرات وعقد اتفاقيات تعاون في مجال تدريب الأثريين والمرممين، علاوة على الترويج للمنتج السياحي المصري في هذه الدول ودفع الحركة السياحية الوافدة منها الي مصر.

كما قام العناني بإطلاع السفراء بالمشروعات السياحية والأثرية التي تقوم بها الوزارة، وجهود الدولة المستمرة لدعم القطاع السياحي وترميم والحفاظ علي الآثار والحضارة المصرية العريقة، وتحدث أيضا عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وعن المقومات السياحية في مصر والأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

واشار الوزير إلى حرص الوزارة فى خطتها على دمج منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، لافتا الي إنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة فى فبراير الماضي كأول متحف للآثار فى البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار أيضا فى مدينة شرم الشيخ قريبا.

كان الدكتور خالد العناني قد استقبل أيضا الأسبوع الماضي السفير حاتم تاج الدين سفير مصر الموفد لدولة بولندا، والسفير مصطفى التوني سفير مصر الموفد لدولة تايلاند، لبحث سبل التعاون بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار.

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تجدر الاشارة الي أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعدت عدد من الفلاش ميموري التي تحتوي علي مواد وأفلام دعائية عن الأماكن السياحية والمواقع الأثرية في مصر وارسلتها السفراء الموفدين الى جميع الدول الاجنبية والعربية والافريقية لاستخدامها في الترويج لمصر في الخارج.