شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هدف الوزارة الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أي قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس.
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي»، أنه سيتم تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية حال عدم دفع المصروفات في نوفمبر.
وتابع: "سنعمل على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس.. ونناقش كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".
وأكد وزير التعليم أنه لا يمكن أن نسمح بزيادة المصروفات بشكل غير مناسب، والسداد سيكون عن طريق البنوك.
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