شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجوائز جامعة سوهاج التنافسية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين الحاصلين على جوائز الجامعة التنافسية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وقال رئيس الجامعة إن الهدف من تنظيم مثل هذه المسابقات التنافسية هو خلق روح التنافس العلمي بين منسوبي الجامعة بمختلف تخصصاتهم، وحثهم على التفوق والتميز، وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء الحياة التعليمية والبحثية بالجامعة.

واوضح الدكتور إسلام محمد، رئيس لجنة الجوائز والمشروعات بالجامعة، أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز كل من: الدكتور عبدالمعطي محمد، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بجائزة الجامعة التقديرية، وفاز بجائزة التفوق العلمي كلاً من: الدكتور معتمد السيد، أستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد خيري، أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبدالقادر، أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، أما جائزة الجامعة التشجيعية فقد فاز بها كلاً من: الدكتور علاء محمد، مدرس بكلية العلوم، والدكتور السيد محمد، مدرس بكلية الطب.

وأضاف الدكتور أسلام محمد أن جائزة أفضل رسالة ماجستير فاز بها كلاً من: الدكتوره عزة أحمد بكلية العلوم، والدكتور أحمد سيد، بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، وأفضل رسالة دكتوراه فاز بها الدكتور أحمد الشافعي، بكلية العلوم، والدكتور عماد على، بكلية الطب، مضيفاً بأنه فاز الدكتور شريف أدهم، مدرس بكلية الهندسة، بجائزة أفضل بحث تطبيقي، وفاز الدكتور أيمن عبدالحميد، أستاذ بكلية العلوم، بجائزة عضو هيئة التدريس المتميز في ممارسات ضمان الجودة.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم العاملين المتميزين بالجامعة، حيث فاز كل من: أماني عثمان، مدير عام التنظيم والإدارة بالإدارة المركزية، وغادة مرتضي، مدير إدارة الموارد البشرية بكلية العلوم بجائزة الموظف المتميز، وشهادة تقدير لكلاً من: صابر محمد، بإدارة شؤون الطلاب المركزية، وعبدالرحمن حمادة، بإدارة الحسابات المركزية، كما حصلت الإدارة العامة للموارد البشرية على جائزة الإدارة المتميزة.

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