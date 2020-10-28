شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات» يبحث مشروع بناء القدرات والتطوير الحضري في المنتزه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع وفد من صندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ونظم المعلومات وفريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لدراسة مشروع بناء القدرات والتطوير الحضري لعدد من المناطق العشوائية بنطاق المنتزة ثان، وفي إطار المرحلة التأسيسية لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

وأوضح الشريف أن ذلك يأتي استكمالا لخطة الدولة في تطوير والإرتقاء بالمناطق العشوائية الغير مخططة بصورة متكاملة مؤكدا أننا نعمل على رفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية في المناطق العشوائية والتى تأتى في ضوء تنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة العمل الفورى والإسراع بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال الإجتماع؛ ناقش المحافظ نتائج زيارة وفد صندوق العشوائيات بالإسكندرية، والتي إنتهت بتحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة لها بمساحة ٤٠٦ فدان بنطاق حي المنتزة ثان، كنقطة بداية للبدء في دراسة تنفيذ مشروع بناء القدرات والتطوير الحضري بها، وذلك بعد عمل الدراسات اللازمة في كافة القطاعات.

وأشاد المحافظ بدور صندوق تطوير العشوائيات، لافتاً إلى أن أعمال تطوير ال٧ مناطق العشوائية بالمحافظة قد لاقت استحسان ورضا كبير من قبل الأهالي القاطنين في تلك المناطق.

مشروع بناء القدرات والذي يتم بالتعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، هو منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات يتم من خلالها تدريب وتأهيل سكان المناطق العشوائية على بعض المهن والحرف لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي.

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