شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتفتيش البيئي على الورش في حي الجمرك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت إدارة شؤون البيئة بحي الجمرك، حملة للتفتيش على ورش إصلاح السيارات والجلود، تحت إشراف وتوجيهات رجب عبدالرازق النقيدي، رئيس حي الجمرك. توجهت الحملة إلى شارع النصر، وعبدالقادر الكيلاني، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 إنذارات لأصحاب الورش لتوفيق الأوضاع البيئية، وإعطاؤهم مهلة لذلك وسيتم إعادة المعاينة مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في حالة عدم إزالة المخالفة ٠ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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