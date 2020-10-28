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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح شارع كنيسة مار جرجس غرب كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت حملة من مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، بإعادة فتح شارع الدلتا المار أمام كنيسة مار جرجس في اتجاه المزلقان.
يأتي ذلك بناء على توجيهات بتشكيل حملات مشتركة بين المحافظة ومديرية الأمن لفتح الطرق المغلقة، حيث جرى إعادة فتح عدد من الطرق المغلقة خلال السنوات الماضية.
وأعاد مجلس المدينة فتح الشوارع أمام وخلف مديرية الأمن وأمام محكمة كفر الشيخ وأمام قسم شرطة دسوق والطرق المارة أمام المراكز الشرطية بالعاصمة وبمدن المحافظة، وغيرها من الطرق، لتيسير الحركة المرورية، والعمل على راحة المواطنين.
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