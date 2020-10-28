شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان: المستشفيات الجامعية ستشهد تطور ملحوظ في المنظومة الصحية قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور احمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إن المستشفيات الجامعية بأسوان ستشهد طفرة كبيرة قريبا بافتتاح مستشفي الاستقبال والطوارئ، والانفراجة التي ستشهدها المستشفي الجامعي بدخول الأقسام التي جاري تطويرها وتجهيزها باحدث الاجهزة الطبية وياتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب إنه استقبلت مستشفيات جامعة أسوان اليوم المستشار العسكرى وذلك بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات الجامعة والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة والدكتور عصام أبوالمجد الشريف مدير المستشفى ورئيس قسم الانف والاذن والحنجرة والقيام بجولة تفقدية داخل اقسام المستشفي الجامعي والعنايات المركزة وغرف العمليات الكبرى ومستشفى الباطنة ووحدات الغسيل الكلوى والانشاءات التي تجري على قدم وساق تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة.