شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط إسنا بالأقصر يوزعون العصائر على الأهالي احتفالا بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع مسيحيو مدينة إسنا بجنوب الأقصر، العصائر والمياه المثلجة على أخوتهم المسلمين، لمساىكة المسليمن فرحتهم بقدوم المولد النبوي الشريف. في مشهد جميل يظهر الوحدة الوطنية بين المصريين.

أقباط إسنا بالأقصر يوزعون العصائر على الاهالى احتفالا بالمولد النبوي

ويقول بيشوي يوسف أحد أقباط مدينة إسنا في الأقصر، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين أحتفالاتهم.

وأعرب «بيشوي» عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته في المناسبات المختلفة سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث أن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.

ومن جانبه أكد إبراهيم فاخوري، أن الأجواء الذي تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يودي إلى زرع المحبة في نفوسهم، مشيرًا إلى أنه في هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة وازدياد الاحترام بين المسلمين والأقباط في مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التي تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد حماية الوطن.

أقباط إسنا بالأقصر يوزعون العصائر على الاهالى احتفالا بالمولد النبوي

واشار برسوم عريان، إلى انهم كمسيحين يحتفلون بالمناسبات الدينية للمسلمين في مختلف أزمنتها، فهم أيضا يبادلون احتفالاتنا في أوقاتها المحددة، مطالبًا الجميع بالتكاتف في الكل المناسبات في الأعياد والأفراح والأحزان أن يقفوا بجانب بعضهم البعض هذه الروح لا يمكن لأحد أن يفتتها أو يخترقها لهدم الوطن.

أقباط إسنا بالأقصر يوزعون العصائر على الاهالى احتفالا بالمولد النبوي

واوضح على عبدالمنصف أحد أهالي إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذي شاركنا فيه أقباط القرية يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذي يجمع أبناء الوطن الواحد. موضحا أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون في جميع المناسبات الإجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا، موضحاً أن الاحتفالية تأتى في إطار العادات والتقاليد التي لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم وقبطى في جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقري من مسلمين وأقباط كل عام للإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

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