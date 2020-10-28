شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة فى مدخل «الإسكندرية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل حى وسط الإسكندرية، الأربعاء، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بحي وسط، وتم اليوم استكمال أعمال الصيانة للأعمدة الديكورية بطريق كارفور بجوار الملاحة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

في سياق متصل، ووفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، تم صيانة الأعمدة الديكوريه بمدخل الطريق الصحراوي بالتنسيق مع شركه الكهرباء وذلك في إطار خطة الارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي ،وجاري المتابعة والعمل مستمر.