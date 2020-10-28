«التعليم العالي» تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية، والتي جاءت على النحو التالي: 1- الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 3- الجامعة العربية المفتوحة. 4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 5- جامعة اسلسكا. 6- جامعة برلين الألمانية بالجونة. 7- TU Berlin الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالي للتعرف على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، وذلك من خلال المنصات الرسمية الإلكترونية للوزارة: Advertisements ● الموقع الإلكتروني للوزارة http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx ● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT ● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ ● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر) https://twitter.com/e3lammedia_mohe الوضع في مصر

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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