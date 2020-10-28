شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تناقش آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي «رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان»، وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والفنية والمالية والإدارية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، كما تم طرح حزمة من المقترحات في إطار الإرتقاء بمستوى العاملين بالهيئة وفروعها المختلفة .

وفي مستهل الإجتماع، هنأ «السبكي» وجميع الأعضاء، الدكتورة كوثر محمود «عضو مجلس الادارة ونقيب عام التمريض»، موجهًا الشكر للقيادة السياسية للثقة في أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، مثمنًا تعيينها نائب بمجلس الشيوخ، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والسداد خلال فترة تمثيلها بمجلس الشيوخ مع استمرار عطائها للمجلس .

واستعرض الدكتور هاني راشد «نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة» ما تم إنجازه من أعمال تشمل تكليف لجنة لإستلام الأصول العلاجية ببورسعيد فور استلامها، وذلك بمعرفة إدارة الموارد البشرية بالهيئة، مشيرًا إلى تقديم أكثر من ٢مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية بالمحافظة حتى الآن .

فيما قام الدكتور أمير التلواني «المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية» بعرض نتائج أعمال المجلس التنفيذي، وآثار ذلك ذلك على آداء الخدمة لدى المنتفعين والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير حزم الخدمات المقدمة من خلال المنشآت الصحية بالهيئة، وتطوير سلسلة الإمداد الدوائي، وميكنة الخدمات المقدمة وفندقة الخدمات، مشيرًا إلى رضاء المنتفعين عن آداء الخدمة الطبية داخل الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بنسبة ٩٠%، وكذلك تقنين وضع المتعاقدين والعمالة الموسمية بالهيئة والبالغ عددهم ٣٥١ متعاقد.

وتطرق المدير التنفيذي للهيئة إلى عرض نتائج حملة الفحص الشامل الدوري التي تجري على أرض الواقع الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتستمر حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف فحص ٦٠٠ألف مواطن من منتفعي المنظومة ببورسعيد، وتقدم الحملة ١٢ فحص طبي للمنتفعين، ويتم تقديمها بكل المنشآت الطبية لهيئة الرعاية ببورسعيد بل وتمتد لحملات «طرق الأبواب» للمواطنين في بيوتهم لإجراء الفحوصات وعمل اللازم طبيًا للحالات من صرف العلاج أو الخدمة الطبية التي يحتاجها المنتفعين ببورسعيد.

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