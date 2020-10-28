محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة دولة كولومبيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمكتبه اليوم أنَّا ميلينا مونيوس دي جابريا سفيرة دولة كولومبيا لدى مصر ، وذلك لبحث ودراسة سبل فتح مجالات جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين .
في بداية اللقاء أعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تدعم العلاقات بين البلدين ، مؤكدا على ضرورة وضع دراسة لإبرام اتفاقيات تآخي مع إحدى المدن الكولومبية التي تشبه الإسكندرية ، وزيادة التبادل الثقافي والتجاري والاقتصادي بين الجانبين ، خاصة أن مساحة التبادل التجاري أصبحت كبيرة خلال الفترة الأخيرة .
وأوضح الشريف أن الغرفة التجارية بالإسكندرية لديها العديد من رجال الأعمال ويعملون في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم ، لذا لابد من تبادل الزيارات بين الجانبين الذي سيساهم في فتح آفاق تعاون بين المدينتين ، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لزيادة سبل التعاون خلال الفترة القادمة .
من جانبه أكدت السفيرة أن العلاقات بين البلدين قوية منذ أكثر من ٦٠ عاما ، معربة عن رغبتها لتعميق التعاون وإبرام اتفاقيات توأمة بين مدينة بارانكييا ومدينة الاسكندرية ، كونها أكثر المدن الشبيهة بالإسكندرية ، وكذا زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في المجال الزراعي حيث وصل حجم الاستيراد في مجال اللحوم إلى ٣٠ مليون دولار .
وأوضحت أنها قامت بزيارة الغرفة التجارية قبل ذلك ، وترغب في زيارتها مرة أخرى لبحث سبل تفعيل زيادة حجم التبادل التجاري و تشجيع الاستيراد من مصر ، كما ترغب في زيارة المنطقة الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار .
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