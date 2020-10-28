شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة يتوقع زيادة إصابات كورونا ويحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك تزايد في الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وأضاف خلال هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه المذاع على قناة مساء dmc المذاع على قناة dmc، أنه توقع زيادة الإصابات في مصر خلال الفترة القادمة ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وكان بيانات وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ نسبة الشفاء في مستشفيات العزل من فيروس كورونا لــ 92.7% بعد تسجيل 99084 حالة تعاف بالجمهورية من الوباء.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.