شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: أبلغ رد على الإساءة للنبى انطلاق حملات عالمية لنشر خلقه الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأمة العربية والإسلامية بذكرى حلول المولد النبوى الشريف. وقال الأزهرى خلال مداخلة هاتفية بالتلفزيون الأردنى: علينا أن نجتمع ونشيع فى الدنيا كلها معانى البهجة والسرور والتوقير والإيمان والمحبة لمولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نريد للزمان والمكان أن يعمر ويضج باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ووجه الأزهرى، رسالة للجميع بمراعاة الضوابط الاحترازية فى ظل أزمة كورونا، وضرورة مراعاة الضوابط والبعد عن الاحتشاد، لكن علينا ألا نتوقف عن البهجة والسرور بمولد النبى صلى الله عليه وسلم.

وأكمل: "أما ما صدر من إساءة لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه أبلغ تلك الردود أن تكون هذه الواقعة إثارة ولدت إنارة، وأن تكون حملة عالمية لنشر خلقه الكريم ولبيان للناس أنه رحمة للعالمين.

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وأضاف: "نريد لشمائله أن تملأ الدنيا وتسطع كالشمس وتكون كمالعانى التى تشرق وتطل على الناس، مشيرًا إلى أن من شمائله أنه أجود الناس صدرًا وأصدق الناس بهجة وأجمل الناس عشرة، ومن خالطه معرفة أحبّه، يقول ناعته وواصفه لم أرى قبله ولا بعده لا يدفع بالسيئة السيئة، رحيمًا بالمؤمنين، يبكى للبهيمة المثقلة، ولليتيم فى حجر الأرملة، ليس صخابًا ولا متزين بالفحش، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا ووهب له كل خلق كريم وجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره، والوفاء والصدق طبعه وجعل العفو والمعروف خلقه وجعل العدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه.

وأكمل: أبلغ رد على من يسيء للنبى محمد أن تنطلق حملات عالمية من مختلف الدول للتعريف بالجناب النبوى الشريف، مثنيًا تحديد يوم غد يوم تصدح فيه كل مآذن المملكة الأردنية ببث المدائح التى تعطر الدنيا وتنزل على القلوب سكينة وتشيع فى البيوت بهجة وتملأ القلوب سرورًا بمولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واختتم الدكتور أسامة الأزهرى أن احتفالنا بالمولد النبوى هو انطلاقًا لإحياء أخلاقه وحملة تملأ الدنيا صدقًا وسمًوا ونبلًا وخلقًا وكرمًا واعتزازًا وعمرانًا وهداية.