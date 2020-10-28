شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: أسعار الوحدات بالإعلان الـ 14 في متناول الجميع والسداد على 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان إن طرح 125 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع الرابع عشر كاملة التشطيب ولا توجد تكاليف إضافية على الحاجزين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: إن الوحدات مقسمة بين توسطى الدخل ومحدودى الدخل عبارة عن 25 ألف لمتوسطى الدخل و100 ألف لمحدودى الدخل ومنهم عدد كبير في محافظات الصعيد وهناك تنوع في المساحات وتم توفير مساحات مختلفة لتغطى عدد أكبر من شرائح المجتمع وشرائح الدخل.

وتابع: إن الوحدات مدعومة بحوالي 70 إلى 80 % من الدولة والمقدم حوالى 14 ألف وكانت لدينا في المشاريع السابقة مساحات ثابتة ولذلك كانت المقدمات ثابتة ولكن في هذا الإعلان مختلفة لأن المساحات مختلفة، وبعد سداد مقدم الشقة والأقساط الربع سنوية سيكون الحاجز قد دفع حوالى 20 % من قيمة الوحدة والباقى على 20 سنة .

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وأكمل هناك فيديو على الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى والفيديو مبسط جدا ويستطيع من خلاله المواطن أن يعرف كل شيء وأسعار الشقق أصبحت في متناول الجميع، والمدة المعلنة في الإعلان 36 شهرا لاستلام الشقة والتمويل العقارى شرط أساسى.