شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف شارع نشأت بالعمرانية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة حى العمرانية بالجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع نشأت المتفرع من شارع الهرم، حيث تم فرد الطبقة الرابطة تحت إشراف رئيس حى العمرانية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتشديد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، من تنفيذ أعمال الرصف والإنارة، بشوارع الحى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وضمن خطة إيجاد محاور بديلة لشارع الأهرام المقرر غلقه بسبب أعمال مترو الأنفاق.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع نشأت بحى العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وأكد المحافظ أنه تم البدء فى أعمال رصف الشارع بطول 800 متر وعرض يصل إلى 14 متر ضمن الخطة الاستثمارية لحى العمرانية للعام المالى الحالى بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وجار الاستكمال للأعمال مشددا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.

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ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضارى اللائق بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة وعدم القاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على المظهر الحضارى للشارع وطبقة الرصف مع عدم السماح بوجود اى إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير لشارع فاطمة رشدى المتفرع من شارع الهرم بالإضافة إلى شارع المحولات بحى الطالبية والمؤدى لشارع ترسا الموازى لشارع الأهرام وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد امين بحى الطالبية وتم رفع كفاءه عددا من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.