شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المولد النبوي الشريف تحل ذكراه غدا الخميس 29 أكتوبر الموافق 12 من ربيع الأول، والذى يحتفل به المسلمون في كل أنحاء العالم، ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف يسأل البعض عن حكم صيام هذا اليوم وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية.

يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

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وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلاً: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

موعد المولد النبوي الشريف

واستطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

تهنئة المولد النبوي

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا، مهنئة الرئيس والشعب المصرى بهذه المناسبة.