شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستعرض الإجراءات الاحترازية بمهرجان الجونة السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديو يوضح الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة خلال مهرجان الجونة السينمائى. وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد قدمت خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء عرضاً حول اخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا حالات الاصابة حتى أمس.

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ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى مشاركة مصر في تجربة التضامن السريرية لعلاجات كوفيد-19، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة شاركت فى التجربة فى أفريقيا، لافتة إلى أنه يتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية فى معالجة كوفيد- 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في مصر، أشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن تنفيذ هذه المرحلة، ومنها تدشين موقع الكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، وتخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعاً للراغبين بالتطوع، مضيفة أن إجمالي من سجلوا للتطوع وصل إلى 3784 متطوع، تلقى 3000 منهم التطعيم، لافتة إلى الإهتمام الدولي الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع بالإضافة الى موقع مصر الذي يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الأفريقية.