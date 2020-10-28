شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى مشيداً بكلمة الرئيس: وجه رسالة قوية للعالم بأدب وأخلاق حضرة النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، موضحا أن الرئيس السيسي أرسل رسالة إلى العالم أجمع ورد عليهم بأدب حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وذلك ردا على نشر الرسومات المسيئة.

وهنأ شيخ مشايخ الطرق الصوفية القيادة السياسية والشعب المصرى والامتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية احتفلت اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف وغدا تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية أيضا عقب صلاة العشاء بمسجد سيدنا الحسين باعداد محدودة طبقا للإجراءات الاحترازية والمصريين جميعا يحتفلون فى كل لحظة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

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وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن الرد الفعلى لجموع المسلمين هو نشر المحبة والتسامح والحب وقبول الآخر والصفح هو أحسن رد نرد به وعلينا أن نتعلم من حضرته اتقان العمل الاخلاص والوفاء به موضحا اذا كنا متعلقين بحب حضرة النبى صلى الله علينا وسلم علينا أيضا عدم تصديق الشائعات والكذب الذى يستهدف هدم الدولة ولكن إرادة المصريين ووعيهم درع وحائط ضد الأفكار الهدامة.

وأكد القصبى أن العالم أجمع عليه أن يعرف بحضارة ورقة ديننا الإسلامي قائلا إن هناك بعض الدول التى تتشدق بحقوق الإنسان ونجدها أول ما تهدر كرامته حينما يصادف هواها ومصلحتها و تكيل بمكيالين .