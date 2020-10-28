شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية، والتي جاءت على النحو التالي: 1- الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 3- الجامعة العربية المفتوحة. Advertisements 4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 5- جامعة اسلسكا. 6- جامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin). 7- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء أمورهم - حسب بيان لها - بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالي للتعرف على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر.

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