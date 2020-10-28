شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي، أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، مجددا عزمه على مواصلة دعم قطاع التعليم، ومشددا على الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية التعليمية في مصر.

وافتتح السفير الياباني مشروع تطوير مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والذي تم بمنحة بقيمة 172,228 دولار في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

وقال السفير - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إنه أثناء زيارته للمدرسة في مارس عام 2019 أدرك الضرورة الملحة لتحسين المباني والمواد التعليمية المتدهورة، معربا عن سعادته لرؤية المدرسة بعد تجديدها وهي توفر بيئة تعليمية أفضل وأكثر أمانًا وبشكلٍ ملحوظ.

وقدمت الحكومة اليابانية المنحة لمركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ هذا المشروع من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة في مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية، وذلك من خلال ترميم مباني ومرافق المدرسة مع تقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بالمدرسة.

وقد أحدث هذا المشروع تحسينات كبيرة في البيئة التعليمية المحيطة بكل من الطلاب والمعلمين، فمن خلال هذا المشروع تم تجديد مباني المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية والتي تم تجهيزها بالأدوات التعليمية اللازمة لإتاحة تعليم عالي الجودة، والآن وبعد تطوير المدرسة، يتمتع الأطفال ببيئة آمنة ومتطورة للدراسة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور سمير الفقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفردوس أحمد رئيسة مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وياسر أنس مدير عام الإدارة التعليمية بالسيدة زينب.

يذكر أنه تم تقديم هذه المنحة في إطار برنامج المساعدات الحكومة اليابانية، "برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي" والذي يقدم الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة، وبموجب هذا البرنامج، قامت اليابان بدعم 171 مشروعاً في مصر بدايةً من عام 1994 وحتى الآن بأكثر من 9 ملايين دولار.