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وزيرا العدل والسياحة يناقشان تشريع جديد لتيسير تراخيص المنشآت الفندقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء ، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمقر ديوان عام وزارة العدل، وبحضور مسئولي وزارة العدل ووزارة السياحة والأثار والذي تناول دراسة اصدار تشريع جديد يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

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اجتماع وزيرا العدل والسياحة

 

تناول الاجتماع دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة في وزارة السياحة والأثار، والتي من جانبها تتعامل مع كافة الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.

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من جانبه وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار الشكر للمستشار عمر مروان،  وزير العدل على جهوده؛ في دعم وزارة السياحة والأثار في استصدار العديد من التشريعات سواء أثناء توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل.

وأوضح الدكتور خالد العناني، أنه من ضمن هذه التشريعات قانون هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون تجريم بيع الأثار المصرية بالخارج، وكذا دعم الوزارة في مشروع قانون صندوق السياحة والأثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض على مجلس الوزراء.

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