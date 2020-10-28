شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان يعلن اعتماد التعليم العالى لخريجى 5 جامعات بأوكرانيا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه لأول مرة يشهد سرعة فى الاستجابة والتنفيذ لمطالب النقابة، خلال لقاءه مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اليوم، حيث كانت تواجه النقابة مشاكل فى آلية التسجيل للخريجين الجدد من الجامعات الأجنبية والتى أوضح الوزير أن الوزارة أقرت نظام جديد للاعتراف بالجامعات الأجنبية، وبدأت تطبيقها مع أوكرانيا، حيث تم اعتماد 5 جامعات بأوكرانيا فقط، تعترف بخريجيها الوزارة، بعدما كان كل الجامعات، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق ذلك على الملتحقين بكليات طب الأسنان بالعام الدراسى الحالى.

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: وذلك تمهيدا لتعميم تلك الاجراءات على كل الجامعات الأجنبية بعد ذلك، فيما يتعلق بالمواد الدراسية بكل منهم، والمجموع بالثانوية العامة، وغيرهم، كما سترسل وزارة التعليم العالى للنقابة كشوفات الخريجين منذ قبولهم بكليات طب الأسنان، للاستعانة بهم فى لجنة القيد، والاستعداد لاستقبال تلك الدفعات بعد 5 سنوات.

Advertisements

وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن وزارة التعليم العالى خاطبت وزارة المالية، للمطالبة بمساواة مكافأة أطباء الأسنان بالامتياز، بالأطباء البشريين، وأرفقت بالطلب قانون الامتياز لأطباء الأسنان، مضيفا: أما أعداد الخريجين فأن وزير التعليم العالى أشار إلى إجراء دراسة للتركيبة السكانية للثلاثين عام المقبلين، والتى تضم أيضا احتياجات الدولة من خريجى كافة القطاع الطبى، حيث بدأت الوزارة بالفعل فى تخفيض أعداد المقبولين بالكليات الصيدلة بنسبة 33%، وخفضوا أعداد الكليات الخاصة بنسبة 25%، والعام الحالى تم تحديد أعداد القبول، فلم تقبل جامعة الجلالة مثلا إلا 150 طالب من إجمالى 6 آلاف طالب.

ولفت إلى أن وزير التعليم العالى، طلب من النقابة العامة بإيفاده بأعداد أطباء الأسنان المُقيدين بها، وأعداد العيادات لتساعدهم فى إجراء دراساتهم، وتحديد احتياجات الدولة من أطباء الأسنان، لافتا إلى أنه تم اقتراح أن ينشئ اتحاد المهن الطبية كلية للدراسات العليا الطبية فقط، إلا أن الوزير أوضح أن الأمر لم يطبق فى مصر من قبل، لكن لا مانع من دراسة قانونية تنفيذه، وطالب بدوره إرسال مقترح متكامل خاص بالأمر له للدراسة.

وتابع: "أما ملف معاهد خريجى مساعد طبيب الأسنان، وفنى التركيبات الرقمى، فأوصلنا الوزير بالدكتور أحمد الحيوى، والمسئول عن معهد تكنولوجيا عامين وأربع سنوات، والذى سيدخل تخصصات جديدة به، وسيتم عقد اجتماع لاطلاع الوزارة على المنهج الدراسى المقترح لمساعدى أطباء الأسنان، أما تولى أطباء الأسنان للوظائف القيادية بالمستشفيات والهيئات التابعة للتعليم العالى، أكد وزير التعليم أنه لا يوجد ما يمنع تولى طبيب الأسنان للمناصب".