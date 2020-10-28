شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى: ترامب يحشد الناخبين على صناديق الاقتراع ويحذرهم من التزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لأول مرة هذا العام أعداد من صوتوا بالبريد كانت ضخمة قياسا بالانتخابات السابقة، وكانت هناك مشكلة في ذلك، لحدوث أزمة عام 2000 في التصويت بالبريد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن ترامب يضغط معنويا على الناخبين الأمريكيين لحشدهم على صناديق الانتخاب بتحذيرهم من التزوير.

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وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الناخب الأمريكي به سمة غريبة لتدخل أحد في أموره الشخصية، حيث يضع عبء على مراكز الاستطلاعات، حيث يكون بها أخطاء كثيرة، فكل الاستطلاعات كانت نسب فوز ترامب لا تزيد عن 8% خلال الانتخابات الماضية، وحاليا يقولوا أن 13% نسبة فوز ترامب، ولكنهم حذرين.