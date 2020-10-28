شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: القمر يقترن بكوكب المريخ غدا فى ظاهرة مشاهدة بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر مع اقتران القمر والمريخ.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى أخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر وهذه الكواكب صغيرة إلى حد ما وهو ما نسميه الاقتران.

يذكر أنه خلال الليالى الماضية، رصد نجم يومض باللونين الأحمر والأخضر منخفضا باتجاه الأفق الشمالى الشرقى بداية الليل فى ظاهرة شوهدت بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربي.

وذلك النجم هو "العيوق" الذى بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبى ويختفى اللونين الأحمر والأخضر، ولو كان الانسان قادرا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر واسطع من الشمس.