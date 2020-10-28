الخليج 365: السيسى ينصر الرسول بالحكمة والموعظة الحسنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه والسلم، إضافة إلى قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى 30 نوفمبر، وأسباب سحب أراض من 4 شركات بالعاصمة الإدارية بسبب التقاعس.. وغيرها من الموضوعات المهمة. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. مصر السمحة تدافع عن النبى محمد فى ذكرى مولده بالأخلاق والممارسة العملية.. السيسى ينصر الرسول بالحكمة والموعظة الحسنة: الحرية ليست فوضى والإساءة للأنبياء جرح لمشاعر الملايين.. الاستعلاء بالحرية تطرف.. لا يجب تحميل عموم المسلمين.. مفاسد قلة منحرفة.. وكل محب للرسول بحق عليه أن يتأدب مصر السمحة تدافع عن النبى محمد فى ذكرى مولده بالأخلاق والممارسة العملية.. السيسى ينصر الرسول بالحكمة والموعظة الحسنة: الحرية ليست فوضى والإساءة للأنبياء جرح لمشاعر الملايين.. الاستعلاء بالحرية تطرف.. لا يجب تحميل عموم المسلمين.. مفاسد قلة منحرفة.. وكل محب للرسول بحق عليه أن يتأدب وزير الأوقاف: كلنا مع الدولة فى معركة الوعى.. مختار جمعة للرئيس: نحن معك مقاتلون فى بناء الوطن وعلى الجبهة لو لزم الأمر قرينة الرئيس: ما قدمه النبى للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان قرينة الرئيس: ما قدمه النبى للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان Advertisements مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى 30 نوفمبر.. الحكومة تستجيب لمطالب المواطنين.. وتؤكد: 2.1 مليون طلب تصالح تم تقديمها حتى الثلاثاء الماضى.. ورئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى يتابع موقف الأجهزة الصحية والتنفيذية.. ويشدد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا سحب أراض من 4 شركات بالعاصمة الإدارية بسبب التقاعس.. زكى عابدين: لا تهاون مع المقصرين والمدينة مشروع دولة.. ولن نسمح باستغلاله للتربح وأرسلنا 4 إنذارات لشركات أخرى سحب أراض من 4 شركات بالعاصمة الإدارية بسبب التقاعس.. زكى عابدين: لا تهاون مع المقصرين والمدينة مشروع دولة.. ولن نسمح باستغلاله للتربح وأرسلنا 4 إنذارات لشركات أخرى 27.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال سنة.. البنك المركزى: قفزة تاريخية في 2019 / 2020 وتحويلات يونيو الماضى تقفز 2.6 مليار دولار بنسبة 33.7% حظيرة أردوغان المتاجرة بالقيم والأديان.. الإخوان يسيئون للرسول يوميا بأفكار سيد قطب وأموال قطر حظيرة أردوغان المتاجرة بالقيم والأديان.. الإخوان يسيئون للرسول يوميا بأفكار سيد قطب وأموال قطر

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