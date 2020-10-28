شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صدور أول عددين من سلسلة رؤية للنشء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع ووزارة الثقافة، صدور أول عددين من سلسلة "رؤية" للنشء، فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير لجميع شرائح المجتمع، وبعد نجاح لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية” المترجمة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الكتاب الأول هو: "بين الحقيقة والخيال" من إعداد ياسمين مجدى ورسوم أحمد جعيصة، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادى البشير سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.



وبعد : فإن هذا الكتاب يعد من محفزات الذهن على متابعة القراءة وتنمية الخيال العلمى لدى الناشئة، وهو نوع مميز من الأدب والكتابات المحببة لديهم، وبذلت الكاتبة جهدًا ملموسًا فى اختيار موضوعات الكتاب وفى تقديمها، حيث حاولت تقريبها للقارئ بعرضها فى صورة سهلة ميسرة شيقة تأخذ طابعًا قصصيًّا مميزًا، مما يجعل من هذا الكتاب إضافة حقيقية لأدب الطفل ومكتبته.

وتناولت الكاتبة موضوعات:-



رحلة فى الثقب الأسود لاستعادة الأشياء المفقودة.

ماريو وثقب الأوزون.

حكاية بنت تحولت إلى حجرة.

كرسى الطبيب يسافر إلى كل مكان.

إنه فيروس تاجى ولكنه ليس ملكًا.

سر العائلة لكى تبقى دافئة.

مع القراصنة.. براد الشاى على شكل جمجمة.

الرمال المتحركة.

أسلحة النباتات تواجه العابثين الذين يقطفونها فى كل حين.

الأرماديللو.

مغامرة غبارة.

أما الكتاب الثانى فهو "فكرة فى كتاب" من إعداد انتصار عبد المنعم، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها :"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادى البشير سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

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وبعد :فإن فكرة عرض الكتاب أو تلخيصها أو اقتباس بعض أفكارها أحد فنون الكتابة الأدبية والصحفية، حيث تحاول الكاتبة من خلال ذلك إلقاء الضوء على الكتاب الذى تعرضه، ولفت نظر القارئ إليه، وهو ما قامت به فى أسلوب سهل ميسر من خلال عرضها لباقة متنوعة من الكتب شملت :

رحلة ابن بطوطة.

حكايات الولاد والأرض.

بناء الشخصية.

الأدب مع سيدنا رسول الله.

نعمة الماء.

الإسلام يتحدث عن نفسه.

الكمال والجمال فى القرآن الكريم.

حديث الصيام.

التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية.

آداب السفرة.















