شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من ذوى الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين "100 طفل" للاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضا، وذلك بمقر اتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة، وإهدائهم "عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوى الشريف، وذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"، ولقى ذلك استحسان الحضور اللذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال. Advertisements وفى ذات السياق، استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية "10من ذوى الإعاقة البصرية"، وذلك بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وإهدائهم "عصا بيضاء"، حيث لقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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