"الزراعة" تنظم ندوات إرشادية لمزارعي الوادي الجديد للتوعية بأهمية الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم فريق عمل منظومة تحديث الري الحقلي ندوة إرشادية موسعة بمقر الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، وبحضور عدد من التنفيذيين بمديرية الزراعة، وممثلي الشركات العامة في مجال تحديث الري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توعية المزارعين بفوائد وأهمية تحديث منظومة الري، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

واستعرض فريق العمل أهمية المشروع وفوائده على المزارعين، وأثره على زيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، كما أشاروا إلى آليات تنفيذ المنظومة، وكذلك النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين في هذا المجال.

وأوضح فريق العمل أن منظومة الري المطور ستقلل الهدر من المياه، وكذلك تكاليف الكهرباء، مما يمكن المزارعين من زراعة كامل مساحة الأرض شتاء وصيفا، ولفتوا إلى تكليفات وزير الزراعة بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ومتابعة تنفيذ منظومة تحديث الري مع أجهزة الحكم المحلي، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين لدعم وتنفيذ المنظومة بالشكل الذي ينتفع به ويحقق الاستدامة.