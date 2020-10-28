ليست بديلة لمشروعات أخرى.. الإسكان تكشف سبب طرح شقق لفئات جديدة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن صندوق الإسكان الاجتماعي يبدأ في طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط يوم الأحد المقبل الموافق الأول من نوفمبر لمتحدي الإعاقة ويوم 8 نوفمبر لكل المواطنين.

وأضاف خطاب، أن الطرح الجديد من الإسكان المتوسط ليس بديل عن شقق سكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط، لكنه إضافة جديدة توفرها وزارة الإسكان بهدف تغطية شرائح أكثر في المجتمع.

وتابع أن الوزارة تعمل على طرح مساحات مختلفة لأول مرة سيتم طرحها وهذا لتخاطب شريحة معينة كانت غير محددة من قبل، وهي لأصحاب الدخول ما بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل"، لافتًا إلى أن هذه المساحات 100 و110 و120 مترا.

وأوضح أن كراسة الشروط ستتواجد بمكاتب البريد ويتم الحصول عليها من أول شهر نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم سداد مقدم الحجز، ثم اتباع نظام الدفعات ربع سنوية على مدار 36 شهرًا وهي فترة التسليم، على أن يتم استكمال باقي ثمن الشقة وفقا لمبادرة التمويل العقاري على مدار الـ 20 سنة.

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بينها مفردات المرتب.. شروط جديدة للحصول على شقة إسكان اجتماعي