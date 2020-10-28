بهدف التعارف.. البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالمقر البابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة، سفين أولينج. تأتي زيارة السفير الدنماركي لقداسة البابا تواضروس بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضي سفيرًا لبلاده بمصر.

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