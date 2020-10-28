أسامة هيكل: كلمة الرئيس اليوم هي أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة للرسول الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشاد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
ووصف هيكل، كلمة الرئيس، بأنها أول رد من حاكم عربي مسلم على الإساءة التي حدثت مؤخرا للرسول الكريم.
وقال وزير الدولة للإعلام، إن كلمة السيسي عبرت عن سماحة الإسلام وأخلاق الرسول التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، وإنها لم تحمل انفعالا أو تشنجا أو إساءة.
وطالب الوزير بضرورة مناقشة هذا الخطاب باعتباره اتجاها إعلاميا رسميا للدولة المصرية في مناقشة الأمور الدينية فالإسلام بعيد كل البعد عن التطرف والمغالاة.
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