إصابة شخصين في تصادم 3 سيارات بطريق مصطفى النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أصيب شخصان بجروح متفرقة في اصطدام أتوبيس بسيارتين بشارع مصطفى النحاس في مدينة نصر بعدما اختلت عجلة القيادة من السائق. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث تصادم بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بين أتوبيس وسيارتين. انتقلت على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير سائق الأتوبيس بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده ليصطدم بسيارة نصف نقل وأخرى ملاكي متوقفة بجوار الرصيف مما أدى لتهشمهم وتم رفع آثار الحادث. وبالفحص تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة شخصان بإصابات طفيفة وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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