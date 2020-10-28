شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية بجامعة الزقازيق حول بناء مستودعات بنوك الأسئلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاعة الذكية بمركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة تدريبية تطبيقية جديدة حول بناء مستودعات بنوك الأسئلة «الإجراءات والممارسات التطبيقية»، بمشاركة مديري وحدات القياس والتقويم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المشاركة بمشروع الجامعة، وذلك عبر برمجية Assessment Gourmet، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبتوجيهات الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عوض البربري، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم، أن الورشة التدريبية تأتي ضمن مبادرة «امتحاني وأفتخر»، وقام بالتدريب المهندس محمد صقر من شركة أجاي AGI، وذلك وفق تسلسل الخطة التنفيذية لأنشطة مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، بتمويل مشترك بين الجامعة ووحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.