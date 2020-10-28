شكرا لقرائتكم خبر عن بالتباعد والكمامات.. جامعة العلمين تستقبل طلابها للعام الجامعي وسط إجراءات احترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة العلمين الأهلية استقبال طلابها للعام الجامعى الجديد 2020، وبدء العام الدراسي، بكليات الصيدلة والهندسة، والفنون والتصميم، وعلوم وهندسة الحاسب، ومجال الأعمال، والدراسات القانونية الدولية،الأربعاء، وسط اجراءات احترازية مشددة.

وأعلنت الجامعة تنفيذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوورنا، أثناء سير العملية التعليمية، والتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الوقائية اللازمة لمجابهة الجائحة من خلال أجهزة قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، والتأكد من ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب فى المدرجات، وتطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، فضلا عن إعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وحرص عصام الكردي، رئيس الجامعة، على التواجد بين الطلاب مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة، للإجابة على كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية.