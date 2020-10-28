شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي لإصابة و5 حالات شفاء من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالتى اصابة و5 حالات شفاء جديدة على مستوى المحافظة .

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل حالتى اصابة ليرتفع عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 143 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة على 35 حالة .

وأكد كامل على شفاء عدد 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 565 حالة.. مع وجود 8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و30 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.